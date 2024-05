Trattative in corso tra Barbara d’Urso e Nove | che programma dovrebbe fare

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Dopo l’improvvisa chiusura tra Mediaset e, sono circolati rumor di un possibile arrivo della popolare conduttrice in Rai, ma stranamente sono arrivate secche e immediate smentite (perché mai?). Nei mesi scorsi si è anche parlato di uno sbarco digitale, un contratto con Netflix per condurre diversi programmi, tra cui dei reality, ma anche quelle sono rimaste voci, adesso però sembra esserci qualcosa di più. Stando a quello che ha rivelato poco fa Dagospia, ci sarebbero delleintra ile Carmelita. Secondo il noto portale alla santa patrona delle buste chocro affidare unpomeridiano come il suo amato Pomeriggio 5. I tanti fedeli fan di Barbarella in questo momento…tra ...