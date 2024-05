Traffico Roma del 01-05-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione sulla tangenziale est per un incidente si sono formate code tra Monti Tiburtini e via Nomentana in direzione dello Stadio Olimpico altre cose per incidente al km 7/600 dell’autostradaFiumicino siamo in prossimità del Bivio per laCivitavecchia in direzione della via Laurentina chiusura e divieti al Circo Massimo per il concerto del Primo Maggio modifiche anche al trasporto pubblico vi ricordo inoltre che fino a 1:30 saranno in servizio Le metropolitane mentre dalle ore 21 rimarrà chiusa la stazione di Circo Massimo per tanti tanti terranno senza fermare stazioni alternative piramide o Colosseo pioggia anel Lazio colorata tutta la giornata di domani l’allerta meteo Della protezione civile per piogge intense a carattere di rovescio o temporale per i dettagli di ...