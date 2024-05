Traffico Roma del 01-05-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 1 maggio 2024) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione code sul viadotto della Magliana dove ha segnalato un incidente in direzione del raccordo anulare al Circo Massimo il concerto del Primo Maggio chiusure e ti interessano l'aria tra il Palatino il Celio e ti arrivano i San Saba e Aventino modifiche anche al trasporto pubblico potenziato il servizio delle metropolitane servizio che si protrarrà fino a 1:30 mentre alle ore 21 scatterà la chiusura della stazione di Circo Massimo per cui treni transiteranno senza fermare stazioni alternative piramide o Colosseo pioggia nel Lazio più intense nel pomeriggio pertanto In questo giorno di festa la protezione civile ha emesso un avviso di allerta gialla