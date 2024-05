Traffico Roma del 01-05-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto Buon pomeriggio Al momento abbiamo code sulla Cassia bis Veientana tra Castel de’ ceveri e il bivio per Formello verso Campagnano altre cose verso il mare sulla Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia intanto al Circo Massimo è da poco iniziato il concerto del Primo Maggio chiuse algran parte delle strade della zona modifica dunque alla viabilità e al trasporto pubblico le metropolitane prolungheranno il servizio fino alle 1:30 di notte Poi ci sono ancora problemi alferroviario nel nodo dire ma per l’investimento di una persona la circolazione è sospesa traTermini eCasilina sulla lineaNapoli via Cassino eVelletri Albano Frascati mentre era sulle linee ...