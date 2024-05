Traffico Roma del 01-05-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Luceverdevedi trovati dalla redazione non molto ilpresente lungo la rete viaria della città metropolitana diin queste ore fuori raccordo incidente sulla via Pontina che sta provocando una coda tra Castelno e Spinaceto in direzione dell’EUR fino alle 13 un corteo per la pace in marcia da Largo Bartolomeo Perestrello a Piazza dei Consoli revocato invece l’evento Primo Maggio Tiburtino in via Tiburtina pertanto aperta alla strada da via dei Durantini via delle Cave di Pietralata poco dopo le 13 parte il concertoneno al Circo Massimo chiusa algran parte delle strade del centro come all’Aventino ma anche a San Saba e al Celio con modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico le metropolitane prolungheranno il servizio ...