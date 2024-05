Torna in attività il doposcuola gratuito

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Conto alla rovescia a Sarzana per la riapertura dei battenti del “Polo sperimentale didattico-sociale”. Conosciuta anche come “del sabato”, l’iniziativa, promossa dal centro di formazione e cultura “Niccolò V” e dalla parrocchia di Santa Maria Assunta, si propone da più di vent’anni di fornire un aiuto concreto alle famiglie ed un supporto del tuttonei percorsi scolastici degli alunni delle scuole medie e superiori di Sarzana e delle località vicine. Sospeso nel 2020 a seguito delle restrizioni imposte dalla pandemia, il “polo” riapre i battenti sabato prossimo 4 maggio, e proseguirà la suasperimentale per tutta l’ultima fase dell’anno scolastico, per poi riprenderla in modo stabile nel mese di ottobre. La struttura dell’iniziativa è del tutto semplice. Ragazzi e ragazze che ...