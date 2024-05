Tiziano Ferro ancora contro Mara Maionchi | Ecco cosa mi ha fatto davvero… Shock

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il panorama musicale italiano è nuovamente scosso da una vicenda che vede protagonistie la nota discografica. Secondo un recente articolo di Grazia Sambruna su MowMag, parzialmente condiviso danelle sue stories di Instagram, emergono dettagli preoccupanti su come l’intra il giovane cantante di Latina e la discografica abbia segnato l’inizio di una carriera costellata di silenzi imposti e scelte dolorose. Nel dettaglio, l’articolo rievoca il 2001, anno in cui, allora un ventenne con un sogno e un album già pronto, viene messo di fronte a una dura realtà dal suo management. “O dimagrisci, o niente contratto”, avrebbero dettoe il paroliere Alberto Salerno, spingendo il cantante verso una rigida ...

Mara Maionchi durante l’intervista a ‘Belve’ andata in onda martedì 30 aprile ha risposto a una domanda insidiosa di Francesca Fagnani. Le è stato domandato se ci siano persone che lei ha aiutato ad emergere e che non avrebbero poi avuto un atteggiamento di riconoscenza. Mara ha ... Leggi su (metropolitanmagazine)

tiziano ferro ricondivide post contro Maionchi: “Mic drop epocale” - tiziano ferro continua a contestare Mara Maionchi dopo l'affermazione fatta a Belve. Stavolta ricondivide un articolo di MowMag che lo difende ...

tiziano ferro replica alle accuse di Mara Maionchi: “Che peccato, che tristezza…” - Mara Maionchi accusa tiziano ferro di non riconoscenza ed il giovane cantante non gradisce attaccandola sui social network ...

“Così Mara Maionchi obbligò tiziano ferro a mentire sulla sua omosessualità”: e l’artista rilancia l’articolo di un magazine online - Stavolta a parlare è Grazia Sambruna sul sito MowMag, in un articolo in parte rilanciato su Ig dallo stesso ferro. In cui ci si interroga se sia stata “davvero una fortuna per tiziano ferro incontrare ...

