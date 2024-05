Ti querelo - ti querelo Lite in diretta Cruciani-Parenzo

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Nell’ultima puntata della Zanzara, Giuseppeha commentato il caso del Generale Roberto Vannacci, la reazione del mondo politico a quest’ultimo e le recenti notizie riguardanti AstraZeneca. “Ragazzi, dobbiamo parlare di Roberto Vannacci, un generale dell’esercito sospeso per 10-11 mesi a metà dello stipendio per aver espresso le sue opinioni e si è candidato alle elezioni europee con la Lega. Viene accusato di voler creare classi separate per i disabili. Anche se non ha detto ciò, ammettiamo che lo abbia fatto, voglio eliminare il problema. Vannacci non ha fatto nulla, non ha avuto in mano niente della cosa pubblica, non ha governato un beneamato ca***”, ha esordito. “Chi ha creato per primo l’apartheid? Chi ha cacciato in tanti dalle scuole e dai trasporti pubblici, creando di fatto una discriminazione? Chi lo ha fatto? Vannacci? No! ...