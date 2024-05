The Real Housewives Roma in streaming | dove vederlo e cast

Nicoletta Ricca Benedettini è una delle figure di spicco di The Real Housewives di Roma : negli anni ’80 e ’90, è stata una delle manager finanziarie più importanti, con l’ufficio su un jet privato diretto in Svizzera. Oggi è in pensione, ma continua a godersi la bella vita e trascorrere il suo ... Leggi su (cinemaserietv)

Roma, 29 aprile 2024 – Dopo le edizioni napoletane, arriva la prima stagione di The Real Housewives di Roma, dal 1° maggio su Real Time. La serie racconta come vivono, cosa pensano, come si vestono, come passano il tempo tra cene esclusive, aperitivi negli esclusivi circoli sportivi sulle rive del ...

