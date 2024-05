The Idea of You - la recensione | Anne Hathaway per una rom-com come non se ne vedevano più

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Theof you, la: dal bestseller di Robinne Lee arriva il film consulla storia d'amore tra una gallerista 40enne e una giovane popstar. Su Prime Video dal 2 maggio. Notting hill con il suo successo che perdura nel tempo ci ha dimostrato che la storia d'amore tra un personaggio famoso e una persona "normale" abita i sogni anche dei più razionali di questo mondo. L'allure di questo incontro funzionerebbe lo stesso se la situazione non solo si ribaltasse, ma addirittura l'interesse amoroso di una donna comune, per quanto dalle sicure e ammalianti fattezze di, fosse un giovane uomo della metà dei suoi anni? Il film che ci pone questa domanda è Theof you, su Prime Video, trasposizione del romanzo omonimo, ormai un classico tra ...

Recensione iPhone 11 ricondizionato da CertiDeal , un’ottima scelta per chi cerca convenienza e qualità Il mercato degli smartphone diventa ogni anno più affascinante e, allo stesso tempo, più costoso. Come si può allora accedere al meglio della tecnologia mobile senza spendere una fortuna? La ... Continua a leggere>>

Il film: The Idea of You, 2024. Regia: Michael Showalter. Cast: Anne Hathaway , Nicholas Galitzine, Ella Rubin, Annie Mumolo, Reid Scott, Perry Mattfeld, Jordan Aaron Hall, Mathilda Gianopoulos, Raymond Cham Jr., Jaiden Anthony, Viktor White, Dakota Adan. Genere: Commedia romantica. Durata: 115 ... Continua a leggere>>

The idea of You, non perdetevi la commedia romantica con Anne Hathaway - Iniziamo dunque questa recensione sintetizzando la trama di The idea of You, chiaramente senza spoiler, per poi analizzare i motivi che ci hanno fatto piacere questo film. Di cosa parla The idea of ...

Continua a leggere>>

Associazione idea: una mappa dei negozi e dei locali di Alessandria accessibili a tutti - ALESSANDRIA – L’associazione idea, che da anni si impegna a sensibilizzare sull’abbattimento delle barriere architettoniche, ha creato una mappa dei negozi e dei locali di Alessandria accessibili alle ...

Continua a leggere>>

Endless Ocean Luminous, la recensione di un gioco che rimane sommerso - Tuttavia, non essendo azionisti di Nintendo, ma appassionati videogiocatori, sulle prime siamo comunque rimasti estasiati all'idea del ritorno di Endless ... ma in questa recensione di Endless Ocean ...

Continua a leggere>>