Tenta il furto ma resta incastrato nella finestra | muore per asfissia

Cerca di rubare in un supermercato, ma rimane incastrato in una finestra e muore . È successo nella notte del 29 aprile a Corciano, in provincia di Perugia , dove un uomo tunisino di 34 anni è stato ritrovato senza vita a penzoloni da una piccolissima finestra sul retro del negozio di alimentari che ... Leggi su (tg24.sky)

incastrato , con parte del corpo sospesa nel vuoto. Il collo e le braccia ancora dentro al negozio, le gambe il busto a penzoloni dalla piccolissima finestra dalla quale cercava di scappare. È finito in tragedia il Tenta tivo di furto in un negozio di generi alimentari di Prepo, nella primissima ... Leggi su (lanazione)

tenta il furto, ma resta incastrato nella finestra: tunisino muore per asfissia a Perugia - Il 34enne trovato privo di vita in un esercizio commerciale. Sarebbe morto mentre tentava di fuggire Si era a quanto pare introdotto in un negozio di alimentari, per rubarne l'incasso. Una volta resos ...

Leggi su (ilgiornale)

Ruba una borsa da 800 in Rinascente e cerca di scappare - Stava tentando di darsi alla fuga portando via con sé una borsa di lusso dal valore di 800 euro, nel grande magazzino più noto (e sorvegliato) di Milano. È stato arrestato nel primo pomeriggio di ...

Leggi su (milanotoday)

Perugia, tenta rapina in negozio di alimentari ma durante la fuga resta incastrato in una finestrella e muore - I carabinieri sono intervenuti sul posto intorno a mezzanotte a seguito della segnalazione giunta al Numero unico di emergenza 112 di un furto in atto. I militari, giunti sul posto, hanno trovato il ...

Leggi su (repubblica)