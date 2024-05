Take-Two Interactive chiude la sede di Seattle

(Di mercoledì 1 maggio 2024)-Twosarebbe in procinto dire ladicome parte di alcuni tagli del personale già annunciati dalla compagnia. Secondo quanto riportato,-Two ha già presentato il Worker Adjustment and Retraining Notification (WARN) allo stato di Washington: si tratta di una notifica obbligatoria da parte del datore di lavoro per permettere ai dipendenti di cercare una nuova opportunità lavorativa prima del licenziamento. Sul documento presentato da-Two è possibile leggere che saranno licenziati ben 70 dipendenti a causa della chiusura delladi, già fissata per il 28 giugno. Nelle scorse settimane, la compagnia aveva annunciato il licenziamento del 5% del suo personale. L’obiettivo di ...

L’abbraccio di Embracer Group termina con Take-Two Interactive : come un fulmine a ciel sereno, Gearbox Entertainment ha una nuova casa Ci sono stati mesi di rumor sui compratori che Embracer Group stava cercando per Gearbox Entertainment , e ora il team di sviluppo ha un nuovo indirizzo verso il ... Leggi su (tuttotek)

Bloober Team e Private Division presenteranno presto un nuovo gioco survival horror - Bloober Team, lo studio di sviluppo polacco conosciuto per The Medium e Layers of Fear, è impegnato su diversi fronti, tra cui la produzione di Silent Hill 2 Remake e di altri tre giochi originali con ...

Bloober Team: il team di Silent Hill 2 lavora ad altri due giochi, emergono i primi dettagli - Bloober Team - che ora lavora a Silent Hill 2 - si sta occupando anche di altri due giochi: vediamo i dettagli emersi in un recente documento finanziario.

Bloober Team oltre Silent Hill 2: importanti novità sul gioco in sviluppo con take-two - Tra i tanti progetti di Bloober Team per il futuro ci sarà spazio anche per un videogioco misterioso sviluppato in collaborazione con take-two interactive, prova ne sia il contenuto della lettera ...

