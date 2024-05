Suicidi - sottodiagnosi e stereotipi | così la salute mentale resta ancora un tabù per gli uomini

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ildi parlare apertamente della propriacontinua a pesare in modo particolarmente significativo sugli. Le aspettative culturali legate alla mascolinità esercitano una pressione silenziosa sugli, imponendo loro di dimostrare forza, sicurezza e controllo emotivo. Un circolo vizioso di silenzio e stigmatizzazione che spesso rischia di tradursi in una minore propensione del genere maschile a chiedere aiuto per le questioni legate al benessere psicologico, con il risultato di ricevere meno diagnosi rispetto alle donne. Secondo uno studio condotto nel luglio 2023 da Bva Doxa – istituto specializzato in sondaggi d’opinione, ricerche di mercato e analisi statistiche – in collaborazione con Serenis – piattaforma digitale per il benesseree un centro ...