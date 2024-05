Stellantis - il tonfo del primo trimestre spiega perché dell’Italia c’è ancora bisogno

stellantis affronta una crisi finanziaria - stellantis, uno dei giganti dell'industria automobilistica, ha recentemente rivelato i risultati finanziari del primo trimestre del 2024, che hanno mostrato un calo significativo rispetto all'anno pre ...

stellantis, ricavi in calo del 12% nel primo trimestre. Consegne -12% ma aumentano vendite elettriche e a basse emissioni - Ricavi in calo per stellantis nel primo trimestre 2024, pari a 41,7 miliardi di euro, in diminuzione del 12% rispetto allo stesso periodo del 2023. Una situazione, spiega il Gruppo, ...

Mercato auto in Europa: Toyota , BMW impressionano, Dacia Sandero numero 1 nel primo trimestre - Nella classifica dei gruppi, sia il Gruppo VW (-6,6%) che stellantis (-8,7%) scendono più velocemente del mercato ma mantengono i primi 2 posti. Al contrario, Renault-Nissan-Mitsubishi sale dell’11,6% ...

