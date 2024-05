Stazione Termini Uomo investito e ucciso da treno

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 1 maggio 2024) CRONACA DI ROMA – Tragedia nei pressi delladi Roma. Questa mattina un, non ancora identificato, e’ morto dopo essere statoda unin transito sui binari dellaSant’Elena, in direzione del principale scalo ferroviario della Capitale. E’ successo poco dopo le ore 10. Sul posto, in via Casilina Vecchia, a seguito di segnalazione al 113, sono intervenuti gli agenti della Polizia ferroviaria. Dai primi accertamenti e’ emerso che l’fosse di origini straniere, anche se al momento non risulta identificabile. La salma e’ stata rimossa e affidata all’autorità giudiziaria. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.