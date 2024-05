Spezia - parla D’Angelo | Traguardo a un pass - ma dobbiamo raggiungerlo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) La, 1 maggio 2024 – Mister D'Angelo fa la faccia seria quando arriva in sala stampa, ma dentro di sé... ride. La vittoria del suosul Palermo e i risultati dagli altri campi, hanno messo la classifica come meglio non potrebbe a due giornate dalla fine del campionato di serie B. E poi conta la prestazione della squadra, che in una giornata piovosa da 'Picco' ha trascinato gli oltre settemila tifosi presenti allo stadio anche il 1' maggio. "I tifosi ci hanno spinto alla vittoria - esordisce l'allenatore dello- nel primo tempo abbiamo fatto molto bene con tre attaccanti subito in campo per mettere pressione al Palermo. Abbiamo rubato tante volte la palla, abbiamo segnato con Di Serio e siamo andati altre volte vicino al gol. Il risultato è giusto, non abbiamo mai rischiato nulla. La squadra sta facendo bene, contro ...