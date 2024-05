Sono 6 le coppie in gara - chi otterrà un posto in semifinale? 

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il confronto tra ragazze focalizzate sulla bellezza e ragazzi incentrati sullo studio prosegue. La pupa e il secchione 2024 torna stasera su Italia 1, con la quarta puntata in onda alle 21.20. Alla conduzione, Enrico Papi. In giuria siedono Paola Barale, Aldo Montano e Candida Morvillo. Raz Degan e Paola Barale: bacio e notte d’amore sull’Isola X Leggi anche ...

cosa è successo alle coppie di Matrimonio a prima vista , il reality show giunto alla dodicesima edizione? Pochi giorni fa il pubblico appassionato del programma ha scoperto quali sono state le scelte finali delle quattro coppie . Nella puntata intitolata “E poi…” andata in onda come sempre su ... Leggi su (isaechia)

Mercoledì alle 21.20 andrà in onda su Real Time E poi…, lo speciale di Matrimonio a prima vista Italia dove si scoprirà se Ilaria e Fabio e Giuseppe e Ilaria sono ancora felicemente sposati oppure no. È un rituale che accade a ogni fine di stagione del programma, ed è molto atteso. Ma quante sono ... Leggi su (iodonna)

Salvini e Vannacci, la coppia "Controvento " pronta a cambiare l'Europa - Il Generale e il Capitano insieme sullo stesso palco al tempio di Adriano a Roma. Un’occasione imperdibile come testimoniano gli oltre 100 ...

Leggi su (iltempo)

L’oroscopo del 2 maggio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro - Cosa dice l'oroscopo del 2 maggio per tutti i segni Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Leggi su (blitzquotidiano)

Luca Argentero ha sposato (di nuovo) Cristina Marino La foto su Instagram scatena i fan - L'ultima foto condivisa da Cristina Marino su Instagram ha scatenato i fan. L'attrice e il compagno, Luca Argentero, potrebbero infatti avere celebrato nozze bis alle Maldive ...

Leggi su (ilgiornale)