Sinner spiega perché si è ritirato da Madrid - scelta dolorosa | “Ho seguito il consiglio dei medici”

sinner, come sta I problemi all'anca destra, il ritiro da madrid e i dubbi per gli Internazionali di Roma - L'allarme era concreto e la decisione sembrava essere nell'aria dopo l'allenamento saltato nella giornata di oggi. Alla fine Jannik sinner ha deciso di abbandonare il madrid Open per ...

Jannik sinner: "L'anca fa male. Nei prossimi giorni farò altri test" - Jannik sinner has withdrawn from the Mutua madrid Open with a right-hip injury. As a result, he will not take to the court on Thursday to play his quarter-final match against Felix Auger-Aliassime.

sinner si ritira dal Masters 1000 di madrid, infortunio all'anca destra: «Ho seguito il consiglio dei medici» - Jannik sinner si ritira dal Masters 1000 di madrid. Jannik aveva saltato l'allenamento di oggi (1 maggio) a causa del problema all'anca che da qualche giorno stava creando ...

