Sinner si ritira dal torneo di Madrid

Jannik Sinner: "L'anca fa male. Nei prossimi giorni farò altri test" - Jannik Sinner has withdrawn from the Mutua Madrid Open with a right-hip injury. As a result, he will not take to the court on Thursday to play his quarter-final match against Felix Auger-Aliassime.

Leggi su (tennisworlditalia)

Pagina 1 | Sinner in bilico a Madrid per l'infortunio: l'episodio che fa tremare i tifosi - Per tutti i tifosi italiani, dunque, non resta che aspettare comunicazioni ... ma nel secondo ho ritrovato subito la concentrazione - ha spiegato il tennista altoatesino, numero 1 del tabellone e 2 ...

Leggi su (tuttosport)

Sinner si ritira dal Masters 1000 di Madrid, infortunio all'anca destra: «Ho seguito il consiglio dei medici» - Jannik Sinner si ritira dal Masters 1000 di Madrid. Jannik aveva saltato l'allenamento di oggi (1 maggio) a causa del problema all'anca che da qualche giorno stava creando ...

Leggi su (ilmattino)