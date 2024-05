Simeone | Prima di una partita studio la squadra avversaria Ho un taccuino dove segno le giocate che si possono fare

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 1 maggio 2024) È uscito un nuovo episodio di “Drive&Talk” il format del Napolii giocatori vengono intervistati mentre guidano. L’intervistato di oggi è Giovanni. Vivi in un posto fantastico, sei a Posillipo. Qual è la tua routine quotidiana? «Solitamente mi sveglio alle 8:00, anche se l’allenamento è alle 11:00 e dobbiamo essere lì alle 10:00. Parto alle 9:45, faccio colazione, vedo i compagni come stanno, mi piace portare allegria nello spogliatoio. Mi piace essere uno dei primi ad arrivare per portare un po’ di allegria». Mi spieghi il rito del “Mate” (ndr è una bevanda argentina)? «All’inizio non ti piace, quando sei piccolo te lo fanno assaggiare e non ti piace perché è amaro. È diffuso anche in Uruguay». Ci sono tradizioni legate al mate? «Tante persone posso metterci la menta, alcuni con zucchero, ognuno lo fa come vuolr, non c’è un modo ...