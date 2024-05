(Di mercoledì 1 maggio 2024) Giovannisindo i segreti dei suoi rituali pre-partita, la passione per lo studio e le difficoltà da figlio d’arte fino al sogno. Giovanni, attaccante del Napoli, si è concesso a una lunga intervista nella rubrica “Drive&Talk”ndo tanti lati inediti della sua personalità. Dai rituali pre-partita alle curiosità che lo animano, il “Cholito” hato con sincerità il suo percorso da figlio d’arte fino al sogno. Il Rito Obbligatorio Prima di Scendere in Campo “Prima di ogni gara ho i miei, mi guardomotivazionali di Rocky Balboa”.il segreto che lo carica prima del fischio d’inizio: immergersi nelle ...

Come sarà il Napoli del futuro: può andare via un terzo della rosa - Calciomercato SSC Napoli - Come sarà il Napoli del futuro Può andare via un terzo della rosa, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Rivoluzione Napoli, chi parte e chi resta S ...

Leggi su (msn)

VIDEO SSCN - Napoli, simeone si racconta nel format 'Drive&Talk' - NAPOLI - Giovanni simeone, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club azzurro all'interno del format 'Drive&Talk'. Di seguito il video pubblicato dalla SSC ...

Leggi su (napolimagazine)

simeone si racconta: Dai Riti Scaramantici allo Scudetto. Poi svela un retroscena sul gol al Real Madrid – VIDEO - Giovanni simeone si racconta svelando i segreti dei suoi rituali pre-partita, la passione per lo studio e le difficoltà da figlio d’arte fino al sogno Scudetto. Giovanni simeone, attaccante del Napoli ...

Leggi su (napolipiu)