(Di mercoledì 1 maggio 2024) Ilha approvato in seconda lettura la controversasull'influenza straniera, che molti considerano molto simile a quella in vigore in Russia e quindi hanno ribattezzato '', malgrado le proteste di piazza di questi giorni e i moniti dell'Unione europea.

Momenti di concitazione e paura oggi in Georgia, dove una delicata seduta parlamentare è finita in rissa. Aleko Elisashvili, leader del partito d'opposizione dei "Cittadini" s'è improvvisamente avventato sul capogruppo del partito di governo "Sogno Georgia no", colpendolo con un pugno in pieno

Il Parlamento della Georgia approva in prima lettura la contestata legge sugli agenti stranieri. Migliaia di Georgia ni sono scesi in piazza per protestare. Il Parlamento della Georgia approva la legge sugli agenti stranieri La commissione per le questioni giuridiche del Parlamento Georgia no ha

Roma, 16 aprile 2024 - Crescono le tensioni in Georgia, repubblica ex sovietica, per il disegno di legge sugli "agenti stranieri", voluto dal partito al governo, inviso ai Paesi occidentali, e respinto con decisione dalle opposizioni. Con tanta forza che il deputato Aleko Elisashvili, leader del

Sì del parlamento della georgia alla 'legge russa' - Il parlamento della georgia ha approvato in seconda lettura la controversa legge sull'influenza straniera, che molti considerano molto simile a quella in vigore in Russia e quindi hanno ribattezzato

georgia, deputato di opposizione mostra in parlamento le ferite provocate dalla polizia - Un deputato di opposizione georgiano, Levan Khabeishvili, si e' presentato in parlamento con il volto tumefatto e bendato e una mano fasciata

VIDEO georgia, proteste contro legge su agenti stranieri: lacrimogeni e idranti per disperdere manifestanti - In migliaia si sono riuniti a Tbilisi per opporsi contro il provvedimento A Tbilisi, capitale della georgia, la polizia ha usato gas lacrimogeni e cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti che si

