Sei una persona che dà e pretende il massimo in un rapporto? Una psicologa relazionale spiega se ti stai accontentando oppure no

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 1 maggio 2024) All’interno di qualunquedi coppia è difficile comprendere se ci si sta semplicementedi sopravvivere. Certo, non è semplice, è un po’ come avere avere un migliore amico accanto al quale ogni tanto ci si stringe un po’ più forte e magari sa che vi piace ricevere massaggi alla schiena mentre guardate le prime stagioni di Curb Your Enthusiasm. D’altro canto, però, ci sono anche momenti in cui posate gli occhi sulla vostra metà del cielo, tutta intenta a mangiare i cereali nel lavello della cucina e pronta a divertirsi con l’Xbox. Magari date ragione a Whoopi Goldberg, quando afferma di non volere degli estranei in casa. Come già detto, ognidi una certa importanza tende ad avere dei momenti caratterizzanti. Non si può essere coinvolti da qualcuno sempre allo stesso modo e con la stessa intensità. Una cosa ...