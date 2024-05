(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il nuovo metodo usato dai truffatori per raggirare le vittime. Sfruttato il nome di una banca per rendere l'inganno più credibile

(Adnkronos) – Ewiva , la joint venture di Enel X e Gruppo Volkswagen, annuncia un nuovo passo in avanti verso una rete ad alta potenza sempre più capillare e facile da usare: la funzionalità che consente di pagare la ricarica del proprio veicolo elettrico con carta di credito o debito è ora ... Leggi su (corrieretoscano)

(Adnkronos) – Ewiva , la joint venture di Enel X e Gruppo Volkswagen, annuncia un nuovo passo in avanti verso una rete ad alta potenza sempre più capillare e facile da usare: la funzionalità che consente di pagare la ricarica del proprio veicolo elettrico con carta di credito o debito è ora ... Leggi su (webmagazine24)

“Offrirei una cena a Dimarco. Poi, andrei in vacanza con Barella. Infine, darei la mia carta di credito a Lautaro, è il capitano”. E’ questo uno dei passaggi di una scherzosa Inter vista de’ Gli Autogol’ a Hakan Calhanoglu , centrocampista dell’ Inter , a pochi giorni dal derby: “Non sapevo in verità ... Leggi su (sportface)

Prete ha speso 40.000 dollari su Candy Crush e Mario Kart Tour con la carta di credito della chiesa - Un prete cattolico è stato accusato di aver speso circa 40.000 dollari nelle microtransazoni di Candy Crush e Mario Kart Tour sottraendoli alla chiesa.

Leggi su (multiplayer)

Se hai una carta di credito non devi assolutamente chiamare questo numero - Nuova truffa ai danni degli utenti. Questa volta è coinvolto il nome di una banca. Come riconoscere la falsa comunicazione e come difendersi dai truffatori

Leggi su (money)

Un finto bancario fa prelevare un anziano, ma il negoziante sventa la truffa e salva il cliente - L’anziano di fatto ha sporto denuncia, ha bloccato la carta di credito di cui aveva dato gli estremi e il codice cvc, ma la truffa gli era già costata 950 euro: i truffatori infatti erano già riusciti ...

Leggi su (laprovinciadicomo)