Scoppia la bufera su Selvaggia Lucarelli per il post contro la Ceccardi | Questo è bodyshaming

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Selvaggia Lucarelli ha deciso di attaccare Susanna, l’europarlamentare della Lega ha deciso d’imare il proprio percorso elettorale, ricordando a tutti chi siano i paladini della sinistra. Nasce così la campagna “o me” “o lei”. L’esponente del Carroccio pubblica sui social manifesti che non hanno bisogno di troppe interpretazioni.chiede agli utenti se vogliano votare per lei o per Ilaria Salis, candidata di Avs al Parlamento europeo, detenuta in Ungheria per i fatti compiuti dalla “Banda del martello”, cittadina italiana in attesa di giudizio. Identità o massimalismo di sinistra: questa la scelta che l’europarlamentare invita a compiere. E sempre la leghista, magari vedendo come l’idea dei manifesti performasse bene, domanda agli elettori se preferiscano lei o Elly Schlein, segretaria dem. Puro marketing ...