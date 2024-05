San Pietro Vernotico - bomba ai danni di un negozio di alimentari

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Notte di paura a San, nel Brindisino, per unafatta esplodere davanti aldidi via Carrozzo. L'esplosione avvenuta poco dopo l'una di notte...

La salumeria Marangio, situata in via Carrozzo a San pietro vernotico, è stata nuovamente bersaglio di un attentato, il quarto degli ultimi anni. - La salumeria Marangio, situata in via Carrozzo a San pietro vernotico, è stata nuovamente bersaglio di un attentato, il quarto degli ultimi anni. Nella notte tra martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio ...

