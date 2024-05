San Cataldo arriva a Montemesola - Don Andrea Casarano | Avvenimento storico nel trascorso millenario dell’Arcidiocesi

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

Venerdì 3 maggio, le reliquie e il simulacro di San, Santo Patrono della città edi Taranto, arriveranno a. La comunità si sta preparando al meglio per accoglierlo e venerarlo, è infatti tangibile l'entusiasmo nei preparativi per un evento unico nel suo genere e mai verificatosi prima d'ora. Il pellegrinaggio del simulacro e delle reliquie, è infatti iniziato lo scorso anno con sosta in altri comuni della provincia. Quest'anno tocca a, dove giungerà intorno alle ore 20.00 di venerdì 3 maggio. Ad accoglierlo la comunità fedele, le autorità religiose e civili e le confraternite locali che porteranno il pesante simulacro in spalla in processione fino in Piazza IV Novembre e successivamente nella Chiesa Madre, dove sosterà fino al pomeriggio ...