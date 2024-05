Salta la seduta della Commissione Antimafia che doveva ascoltare Emiliano

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 1 maggio 2024) AGI - Laparlamentareha sconvocato laprevista per giovedì 2 maggio, nella quale era prevista l'audizione del GovernatorePuglia, Michele. Sul sitoCamera si legge che la"non avrà luogo"., due giorni fa, aveva inviato una lettera alla presidenteparlamentare d'inchiestaper comunicare la sua "indisponibilità" e come "causa di legittimo impedimento" aveva spiegato di avere "alle ore 10 la convocazioneConferenza delle Regioni e alle successive ore 12.30 dalla Conferenza unificata convocata dal Ministro Calderoli"., nella stessa lettera, aveva aggiunto: "In ogni ...