(Di mercoledì 1 maggio 2024) Tanto spavento per Iron, iloffensivo della. Dopo la pausa concessa da Colantuono al termine della partita di Frosinone, l’atleta insieme ai compagni avrebbe dovuto ripresentarsi al centro sportivo Mary Rosy dov’era fissata la ripresa della preparazione.non c’era. Il calciatore mentre era nella sua abitazione, ha avvertito un. Il 24enne è riuscito a contattare lo staff sanitario dellae nel frattempo è stato trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, dov’è stato sottoposto ad esami di laboratorio, elettrocardiogramma, tac e risonanza magnetica di controllo.in questa stagione, da quando è arrivato nel club granata due mesi e mezzo fa, ha disputato sei gare, l’ultima il 26 Aprile a ...

lieve malore in casa per Iron Gomis . A comunicarlo è la Salernitana che fa sapere come il suo centrocampista sia stato trasportato in ospedale per accertamenti.Continua a leggere Leggi su (fanpage)

salernitana, Kastanos tra i pochi a salvarsi: futuro incerto per il cipriota - Tra i pochi a salvarsi anche nel disastroso campionato che volge al termine e che ha decretato la retrocessione in Serie B della salernitana ... la prossima gara però è lunedì in posticipo ed il ...

Leggi su (tuttosalernitana)

salernitana, malore per Gomis: come sta il centrocampista - Tanto spavento per Iron Gomis, il centrocampista offensivo della salernitana. Dopo la pausa concessa da Colantuono al termine della partita di Frosinone, ...

Leggi su (thesocialpost)

Genoa, salvezza aritmetica e numero di presenze: ufficiali i riscatti di Bohinen, Thorsby e de Winter - I due centrocampisti restano i rossoblù grazie alla permanenza in Serie A, il belga ha superato il limite di presenze concordato ...

Leggi su (telenord)