Ryan Gosling e Mikey Day in versione Beavis & Butt-Head sorprendono i fan sul red carpet di The Fall Guy

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il reddella première di TheGuy ha preso una svolta inaspettata quandosi è cambiato ed è tornato conDay inDay hanno sorpreso i fan presentandosi alla première di TheGuy in. I due attori avevano interpretato i personaggi della serie animata in occasione di un memorabile sketch del Saturday Night Live e hanno alimentato le ipotesi riguardanti la realizzazione di un film live-action con la loro nuova apparizione. Lo sketch dello show Il 13 aprile...

"Il Barbenheimer non è finito, anzi, questo è il vero Barbenheimer! ": intervista a Ryan Gosling ed Emily Blunt , protagonisti di The Fall Guy, in cui dimostrano di avere una chimica esplosiva. In sala. Ryan Gosling sta ridefinendo il concetto di star cinematografica. Sì, non stiamo esagerando. E The ... Leggi su (movieplayer)

Filler per sembrare più giovani, il chirurgo delle star di Hollywood rivela chi si è sottoposto al trattamento - L'ultimo sarebbe stato l'attore ryan gosling che nel film The Fall Guy, in sala queste settimane, sfoggia un viso più pieno rispetto ai suoi soliti lineamenti lunghi e scarni. I fan sono rimasti ...

Leggi su (leggo)

The Fall Guy, ryan gosling ed Emily Blunt: questo è il vero Barbenheimer! - "Il Barbenheimer non è finito, anzi, questo è il vero Barbenheimer!": intervista a ryan gosling ed Emily Blunt, protagonisti di The Fall Guy, in cui dimostrano di avere una chimica esplosiva. In sala.

Leggi su (movieplayer)

The Fall Guy, con gosling lo stuntman diventa star - Il doppio trionfo segnato nella stagione da 'Barbenheimer, Barbie e Oppenheimer, con il film di Greta Gerwig che ha macinato record di pubblico, e il confronto nei premi (nettamente a favore del kolos ...

Leggi su (ansa)