Roma | rapina in casa a San Giovanni - donna morde ladro e li mette in fuga

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 1 maggio 2024) CRONACA DIin un appartamento in via Amiterno, in zona San. Ieri sera due ladri sono entrati indopo aver smurato una grata e hanno tentato di imbavagliare la proprietaria. Ma la, di 67 anni, e’ riuscita are il dito di uno deitori, ha urlato attirando l’attenzione dei vicini,ndo ini due malviventi. I duetori sono scappati portando via alcuni monili in oro e gioielli, il cui valore non e’ stato ancora quantificato. Sulla vicenda indaga la polizia.