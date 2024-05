Roma - Martufello | Bayer fort - ma sono sicuro di una cosa

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il comico e grande tifoso dellain esclusiva ai nostri microfoni in vista della sfida contro il: “La squadra di De Rossi ha tanto entusiasmo”. A distanza di un anno le strade diLeverkusen si incrociano ancora una volta in Europa League. La scorsa stagione ad avere la megliostati i giallorossi grazie al successo nella sfida di andata. Ora Pellegrini e compagni sperano di poter ripetere l’impresa per volare a Dublino dove il 22 maggio è in programma la finale.in esclusiva ai nostri microfoni – Notizie.com – foto Instagram/AnsaDi fronte, però, c’è una squadra differente da quella della scorso anno. I tedeschi in questa stagioneancora imbattuti e conquistato il titolo in Germania con diverse ...