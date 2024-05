Roma-Bayer Leverkusen - De Rossi | Lukaku e Smalling stanno bene Xabi Alonso tra i migliori al mondo

(Di mercoledì 1 maggio 2024), 1 maggio 2024 – “Siamo emozionati e contenti di vivere una serata fondamentale per i nostri tifosi. Sarà una sfida difficilissima ma non fuori dalla nostra portata”. Così l’allenatore dellaDaniele Dea due giorni dalla semifinale d’andata di Europa League contro il. “Dobbiamo essere pimpanti sempre, dobbiamo essere forti sempre, però ci sta anche un momento in cui i giocatori fisiologicamente possono essere meno brillanti, anche perché noi veniamo da un periodo in cui stiamo rincorrendo e rincorrere leva tanta energia, soprattutto quando vedi che rincorri ma non arriva mai quel famoso quarto posto -aggiunge il tecnico giallorosso ai canali ufficiali del club-. Le squadre intorno a noi e sopra a noifacendo molto, quindi il ...

