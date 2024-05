Returnal - nel terzo anniversario annunciati un fumetto e un nuovo artbook

(Di mercoledì 1 maggio 2024)fu una delle esclusive di lancio di PlayStation 5 più apprezzate. In questi giorni si celebra ilcompleanno del videogioco di Housemarque, lo studio che poi è entrato nella famiglia dei PlayStation Studios. Per celebrare la ricorrenza, gli stessi sviluppatori e il publisher di fumetti Dark Horse hanno annunciato una nuova graphic novel che contribuirà ad arricchire la storia di. Il titolo dell’opera è: Fallen Asteria, creato da Housemarque con Gregory Louden e Khalil Osaimi e con disegni di Igor Lomov e Aaton Jarvinen. La storia segue l’esploratrice Selene Vassos dopo l’incidente sul pianeta alieno di Atropos. La protagonista dovrà combattere per la sua sopravvivenza contro creature terrificanti, proprio come accade nel videogioco. Mentre i misteri la circondano sul pianeta sconosciuto, ...

