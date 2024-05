Rapporto Pmi Campania - venerdì 3 maggio Focus su Benevento

Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo in Campania per oggi, venerdì 26 aprile 2024 . Avellino – Nubi sparse alternate a schiarite al mattino, ampie al pomeriggio. nubi in aumento serale associate a piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 0.2mm di pioggia. Durante la ... Leggi su (anteprima24)

Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo in Campania per oggi, venerdì 19 aprile 2024. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata, sono previsti 18mm di pioggia. Durante la ...

Leggi su (anteprima24)