Quanto dura il Concerto primo maggio 2024 | la durata dell’evento - quando finisce

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 1 maggio 2024)ta) il, in programma oggi, 1, su Rai 3?? Appuntamento dall’inedita cornice del Circo Massimo, perché a San Giovanni sono in corso lavori per il Giubileo. L’evento è condotto da Ermal Meta e Noemi. Ilne si terrà dalle ore 15,15 alle ore 00,15. Lata complessiva sarà quindi di circa 9 ore. In tv però ci saranno delle pause. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 3 (dalle ore 15.15 alle 00.15 con una pausa dalle 19.00 alle 20.00 per le edizioni dei Telegiornali). L’interosarà disponibile anche su RaiPlay, sia in diretta che on demand. Verranno estratte delle clip in diretta ...