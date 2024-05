Quando inizia la Nations League di volley maschile? Calendario partite dell’Italia - dat - ora -i, tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 1 maggio 2024) L’Italia farà il proprio esordio nella2024 dia Rio de Janeiro (Brasile). L’avventura degli azzurri nella prestigiosa competizione internazionale scatterà in terra sudamericana, dove i ragazzi del CT Fefé De Giorgi saranno impegnati dal 22 al 26 maggio. Si tratta della prima di tre tappe della manifestazione itinerante, al termine delle quali conosceremo le otto qualifiche alla Final Eight che assegnerà il titolo. Il torneo ha una valenza enorme perché al termine della fase preliminare verrà chiuso il ranking FIVB e così conosceremo le ultime cinque ammesse alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia è diretta interessata, visto che non è riuscita a staccare il pass attraverso il torneo di qualificazione disputato l’anno scorso e dunque dovrà ricorrere al ripescaggio attraverso la ...