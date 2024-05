Pronostico e quote Maccabi Tel Aviv – Panathinaikos - playoff gara 4 Euroleague 02-05-2024

(Di mercoledì 1 maggio 2024) E’ una sensazione che riporta all’epoca della pandemia, Final Four 2021, quella di vedere unadi Eurolega decisa in un finale in volata e in un palazzetto vuoto e ravvivato solo da una piccola chiazza di tifosi in maglia gialla. E’ quello che succede traTele Panatahinaikos con gli israeliani InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Questa sera alle 19.45, alla Ulker Sports Arena, il Fenerbahce ospita il Monaco nella sfida valida per gara 3 dei playoff -quarti di finale di Eurolega . Un match da non perdere e che riparte da una sostanziale posizione di parità visto che i turchi hanno vinto il primo confronto e i monegaschi ... Leggi su (metropolitanmagazine)

Questa sera alle 20.30, all’arena Fernando Buesa, il Baskonia ospita il Real Madrid nella sfida valida per gara 3 dei playoff -quarti di finale di Eurolega . Un match con cui i blancos potrebbero già chiudere i giochi, considerato che hanno vinto i primi due confronti in casa, ma la squadra basca ... Leggi su (metropolitanmagazine)

Siamo alle solite: slittano i playoff di Lega Pro - Playout tra il Novara e il Fiorenzuola: andata al velodromo Pavesi il 12, ritorno al Piola il 19 maggio ...

Leggi su (ilpiacenza)

Road to Serie A: al via i playoff. Il programma del primo turno IL TABELLONE - Conclusa la regular season, si sono delineati gli abbinamenti per i play off che mettono il palio un posto nella prossima Serie A. I primi due sono già stati assegnati a GG Teamwear Benevento e Vinumi ...

Leggi su (divisionecalcioa5)

Chiusa la regular season, via ai playoff: la corsa al trono del futsal in rosa - Come ratificato dal programma ufficiale della Divisione C5, domenica 5 maggio scattano i playoff scudetto con gara-1 dei quarti di finale. Bitonto favorito contro il Kick Off, così come lo Stilcasa ...

Leggi su (corrieredellosport)