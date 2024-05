Problemi tecnici al concerto del Primo Maggio - Ermal Meta canta Hallelujah | “Preghiamo insieme”

(Di mercoledì 1 maggio 2024) La pioggia alne delcausaall'impianto e non permette alla prima band di esibirsi. Mentre isi adoperano per risolvere la situazione,sale sul palco e dice al pubblico: "Facciamo una preghiera tutti insieme".

Saranno più di 50 artisti, dai Bloom al Piotta ma anche Geolier e Achille Lauro (per citarne alcuni), che si esibiranno oggi al Concerto del Primo Maggio per circa 10 ore dal palco del... Leggi su (ilmessaggero)

Qualcuno ha dormito sotto la Pioggia per avere i posti migliori al Circo Massimo in attesa del Concertone ma a due dall'inizio sotto il palco si contano poche centinaia di persone Leggi su (ilgiornale)

Pioggia incessante a Roma. Il maltempo ferma il Concertone del Primo Maggio. Poi Ermal Meta canta Hallelujah ed esce il sole - Il Concertone non prende il via. Causa problemi tecnici dovuti alla pioggia, la prima esibizione, che spetta ai Bloom capitanati da Giusy Ferreri, non inizia.

Leggi su (gazzettadelsud)

Concertone non parte causa pioggia, black out sul palco - Il Concertone non prende il via. Causa problemi tecnici dovuti alla pioggia, la prima esibizione, che spetta ai Bloom capitanati da Giusy Ferreri, non inizia. "Sta piovendo un tantino, possiamo solo ...

Leggi su (ansa)

Concerto Primo Maggio, le pagelle: Noemi (6), Ermal Meta (10) i problemi tecnici (causa pioggia) fermano i Bloom, Cor Veleno (9) - Saranno più di 50 artisti, dai Bloom al Piotta ma anche Geolier e Achille Lauro (per citarne alcuni), che si esibiranno oggi al Concerto del Primo Maggio per circa 10 ore dal palco del ...

Leggi su (ilmessaggero)