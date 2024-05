Primo maggio - sul palco di Taranto arriva il messaggio di Ilaria Salis | Il vostro supporto mi fa sopportare tutto

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di mercoledì 1 maggio 2024) « Ringrazio tutti i compagni del 1di. La vostra solidarietà e ilmi sono di grande aiuto per affrontare la situazione in cui mi trovo». Così, l’italiana detenuta in Ungheria, in unche ha fatto recapitare agli organizzatori del concerto del 1attraverso il padre Roberto, che questa sera salirà suldel concerto per...