Primo maggio | Rocca - lavoro sia mezzo per affermare talento e libertà

(Di mercoledì 1 maggio 2024) POLITICA – In occasione della della festa dei lavoratori, “desidero esprimere il mio piu’ sincero augurio affinche’ le cittadine e i cittadini del Lazio possano trovare nelnon solo unper sviluppare il proprio, ma anche un modo perla propria liberta’”. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco. “Ilnon e’ mai solo una fonte di sostentamento, e’ soprattutto un veicolo per il raggiungimento dei propri obiettivi e dei propri sogni. Il nostro impegno per promuovere l’occupazione e per dare protezione a coloro che si trovano in condizioni di precarieta’ lavorativa e’ costante e non verra’ mai meno – sottolinea-. Abbiamo gia’ investito piu’ di 70 milioni di euro in interventi volti a sostenere la ...