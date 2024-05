Primo Maggio - il corteo aperto dai lavoratori della Trèves di Cazzano | Presi in giro dalla multinazionale

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Bergamo. Oltre 4000 persone hanno partecipato questa mattina a Bergamo alla manifestazione che Cgil, Cisl e Uil provinciali hanno organizzato in occasioneFesta dei. Ildelsi è snodato nelle viecittà bassa per giungere in piazza Vittorio Veneto dove, sul palco, si sono alternati i segretari generali dei sindacati bergamaschi: Marco Toscano (Cgil), Francesco Corna (Cisl) e Pasquale Papaianni (Uil). Questi hanno illustrato i temi e le rivendicazioni individuate per ildi quest’anno: Europa, Pace, Lavoro e giustizia sociale. Di seguito hanno preso la parola i tre delegati, Giacomo d’Amelio (Cisl Scuola) Domenico Bottone (Uil) e Olga Bonazzi, quest’ultima in rappresentanza dei ...