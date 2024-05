Primo maggio - il Concertone di Roma al Circo Massimo sotto la pioggia | 50 artisti sul palco e nessun monologo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Tutto pronto per ildeldi2024, anche se il meteo che l’anno scorso aveva risparmiato pubblico,e staff del più importante live della stagione musicale italiana, perlomeno fino a metà pomeriggio, quest’anno ha anticipato il lavoro. Così già da metà mattinata unabattente innaffia il, dove quest’anno, per lavori a San Giovanni in vista del Giubileo, ICompany e i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno dovuto spostare l’evento. Molti gliche si alternano sulma due in particolare sono più presenti degli altri: Noemi ed Ermal Meta, chiamati daBonelli, capo di ICompany e direttoreco del ...