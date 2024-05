Primo maggio | Gualtieri - a Roma impegnati per creare lavoro di qualit - contro precariato

(Di mercoledì 1 maggio 2024) POLITICA– Il“e’ un momento per riflettere sull’importanza dele la centralita’ che deve avere nella nostra societa’, per celebrare il movimento dei lavoratori e le sue battaglie che sono state e sono un fattore fondamentale di progresso sociale e civile. E’ ilche crea valore economico e sociale e consente di affermare la dignita’ della persona. E per questo va difeso, creato, e protetto da ogni forma di sfruttamento. Anoi ce la stiamo mettendo tutta perdia’ e contrastare le piaghe dele della disoccupazione”. Lo scrive su Facebook il sindaco di, Roberto. “Anche per questo abbiamo stretto un grande ...

“ Servono misure strutturali , sarebbe il caso di farla finita con gli spot e gli interventi elettorali. Il tema dei salari non può essere affrontato con un spot di 60 euro netti, che basta no per un chilo di carne, un chilo di parmigiano, un litro di olio. La gente ha bisogno di recuperare la ... Leggi su (ilfattoquotidiano)

Sestriere, il drone in volo tra i fiocchi di neve: - La nevicata che sta colpendo Sestriere il primo maggio si è intensificata nel corso delle prime ore del pomeriggio. Le immagini dal drone. La nevicata che sta colpendo Sestriere il primo maggio si è ...

Leggi su (3bmeteo)

Concerto primo maggio, le pagelle dei look: Leo Gassmann assurdo (5), Bigmama Moulin rouge (7), Malika Ayane "sciura" (6) - Concertone primo maggio al Circo Massimo. La pioggia ferma i cantanti per i problemi tecnici, ma non i look estrosi in barba al freddo del primo maggio romano. Ecco le nostre pagelle.

Leggi su (ilmessaggero)

Concerto primo maggio, Alessandro dei Santi Francesi cambia look: «Sta facendo di tutto per non farsi più dire "bono"» - Sul palco del concertone del primo maggio si sono esibiti anche i Santi Francesi che sono stati acclamati e applauditi da tutto il pubblico presente al Circo Massimo a Roma. Il look di Alessandro De..

Leggi su (leggo)