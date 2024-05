Primo Maggio - Cgi - Cisl e Uil a Monfalcone Landini e Bombardieri | 7 milioni di lavoratori pove -i, il bonus Befana è un insulto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Cgil,e Uil celebrano il(Gorizia). “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale”, è lo slogan scelto dai tre sindacati confederali, in piazza con i segretari generali Maurizio, Luigi Sbarra e Pierpaolo. La città del Friuli Venezia Giulia è stata scelta a distanza di 20 anni dalla festa deiche nel 2004 vide svolgersi la manifestazione unitaria a Gorizia in occasione dell’allargamento dell’Ue con l’ingresso di dieci nuovi Paesi, tra cui la vicina Slovenia. Mente nel pomeriggio l’altro tradizionale appuntamento con il Concertone a Roma, che quest’anno debutterà al Circo Massimo, non potendosi tenere in piazza San Giovanni per i lavori del Giubileo. “Chiediamo al governo di parlare di ...