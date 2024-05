Primo Maggio a Milano - slogan per la Palestina al corteo dei Cobas

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 1 maggio 2024), 12024 – È partito verso le 14.30 da Porta Venezia ilorganizzato dal sindacato di base Siper il. La manifestazione vuole unire le lotte per il lavoro con quelle per la pace e per la. “Contro economia di guerra e guerre del capitale”: è questo loscelto dal sindacato di base. Alhanno partecipato circa un migliaio di persone. Tra i manifestanti anche un gruppo di attivisti proche ha scandito cori per il Paese mediorientale. Tra i temi proposti dalla manifestazione c’era infatti anche “No al genocidio di Gaza”.