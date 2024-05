Ponte del Primo maggio - 200mila turisti in meno del 2023 | pesano meteo e inflazione

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Turismo in calo per ildelfrenano i visitatori in Italia tra il 1 e il 5, con i posti letto delle strutture ricettive vuoti per circa un terzo. Situazione migliore nelle città d’arte, mentre sono più in difficoltà le altre località. Tra le regioni più visitate si fanno notare Lazio e Toscana. Pesa su questo dato anche la presenza di un altrocreato dal fine settimana successivo al 25 aprile. Molti hanno scelto di approfittare di quell’occasione per una vacanza primaverile e soltanto una parte deiin partenza ha deciso di viaggiare in entrambe le date.del: i dati del turismo Durante ildel ...