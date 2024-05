Playoff Nba - Phila e Milwaukee si salvano Cleveland al fotofinish batte Orlando

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Milano, 1 maggio 2024 –delphia esono ancora vive,si riporta davanti rispetto a. Questi i responsi dalle partite diNba disputate nella notte. L'impresa più clamorosa la compiono i Sixers, che sembravano ormai prossimi ad uscire dal tabellone della Eastern Conference. Invece, la franchigia della Pennsylvania evita il ko a New York in gara 5 e si riavvicina a -1 rispetto agli avversari. Questo nonostante lo svantaggio di sei lunghezze nell'ultimo minuto di gioco. A ribellarsi all'idea di essere eliminati è Maxey, che infila sette punti consecutivi che regalano agli ospiti un insperato overtime. In apertura di supplementare Brunson fa subito 5-0 in favore dei Knicks, prima della risposta di, che prende in mano l'inerzia con un parziale di ...