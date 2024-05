(Di mercoledì 1 maggio 2024) Milano, 12024 –di. Un uomo di 35 anni è stato portato in condizioni molto gravi all'ospedale San Gerardo di Monza dopo unafra. Il ferito è rimasto a terra in via Cimarosa. Ilnon in pericolo di vita, è stato soccorso dal personale del 118: aveva un profondo taglio all'addome e un trauma cranico, risultato di botte alla testa. Su quanto accaduto stanno investigando i carabinieri di

Da giorni si discute a proposito della decisione della scuola di Pioltello di sospendere le lezioni nel giorno della fine del Ramadan, giorno di festa per i musulmani. Scelta che ovviamente ha diviso il paese in due tra chi pensa che sia l’ennesima concessione fatta agli stranieri (e quindi un ... Leggi su (panorama)

pioltello, Primo maggio di sangue: 35enne accoltellato durante una rissa tra sudamericani - Milano, 1 maggio 2024 – Primo maggio di sangue a pioltello. Un uomo di 35 anni è stato portato in condizioni molto gravi all'ospedale San Gerardo di Monza dopo una rissa fra sudamericani. Il ferito è ...

Leggi su (ilgiorno)

Picchiato e ferito in strada, 35enne gravissimo nel Milanese - L'uomo, non in pericolo di vita, è stato soccorso dal personale del 118, aveva un profondo taglio all'addome e un trauma cranico, risultato di botte alla testa. Su quanto accaduto stanno investigando ...

Leggi su (ansa)

UCI CINEMAS - Film in English: il 2 maggio arriva The Fall Guy - Il 2 maggio Appuntamento con la rassegna FILM IN ENGLISHFILM DELLA SETTIMANA: The Fall Guy Si rinnova l'appuntamento del giovedì con Film in English, la rassegna dedicata alla proiezione dei film in l ...

Leggi su (napolimagazine)