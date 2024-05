Firenze, 31 marzo 2024 – Tempo molto instabile per Pasquetta in Toscana , con differenze tra una zona e l’altra della regione. Secondo le previsioni del Lamma, cielo inizialmente molto nuvoloso o coperto con schiarite locali da pomeriggio sulle zone costiere centrali settentrionali e in serata ... Leggi su (lanazione)

Firenze, 30 aprile 2024 – A causa delle piogge previste per la giornata di domani, mercoledì 1 maggio , la sala operativa della Protezione Civile della Regione Toscana ha emesso un' allerta di colore giallo. L' allerta riguarda il rischio idrogeologico e temporali forti su tutta la Toscana per ...

Pioggia e temporali in toscana: allerta gialla prorogata a giovedì 2 maggio - Prosegue l'ondata di maltempo sulla toscana e la sala di protezione civile della Regione ha prolungato l'allerta gialla per rischio idrogeologico di altre 24 ore.

Maltempo, prorogata allerta gialla in toscana per temporali - Prorogata all'intera giornata di domani, 2 maggio, l'allerta gialla in corso in toscana per possibili forti temporali e rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore. (ANSA)

Maltempo, prorogata di altre 24 ore l'allerta meteo previsioni - Primo maggio bagnato in tutta la toscana ma le previsioni meteo non lasciano sperare in un imminente miglioramento. La sala di protezione civile della Regione toscana ha infatti prolungato l'allerta ...

